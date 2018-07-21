Воруют даже короли - с Испании за решетку может угодить Хуан Карлос I

Сообщается, что правоохранителям удалось раздобыть вещественные доказательства причастности короля в отмывании денег. Его голос идентифицировала во время разговора с офицером полиции Жозе Мануэл Вильярехо, еще одним мужчиной и знакомой с экс-королем женщиной. На указанных записях женщина обвиняет экс-короля в отмывании денег и коррупции.

Позже выяснилось, что "женщина" был двойным агентом, и что монарх выполнял операции с деньгами и активами в тайне от налоговых органов.

Напомним, что ранее в Южной Корее экс-президенту Пак Кын Хе увеличили уголовный срок. К ее 24-летнему тюремному сроку приписали еще 8 лет, также экс-президента обязали выплатить штраф в размере 3,3 млрд вон, то есть, около 3 миллионов долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Верховный суд Испании вынес приговор зятю короля Филиппа, его подозревают в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов.