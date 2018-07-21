Уровень углекислого газа в мире постоянно растет, - ООН

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Так, 21 марта ООН даже учредила специальную дату, когда экологи и простые граждане проводят мероприятия по озеленению своих мест проживания. Инициатором учреждения данного Дня выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее в 1971 году

Леса играют большую роль в жизни человека и человечеству ежедневно стоит заботиться о их сохранении и защите. Так, если мировому сообществу удастся восстановить к 2020 году 150 млн. га леса, а к 2030 году - 200 млн. га, то тем самым будут компенсированы эмиссии углерода примерно от 1 млрд. транспортных средств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно международный суд ООН в Гааге направил в России требование о возобновлении работы Меджлиса крымскотатарского народа.