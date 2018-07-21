15:50 21.07.2018 | Общество | Новости
100199455:roman

Уровень углекислого газа в мире постоянно растет, - ООН

Организация Объединенных наций выпустило агитационный месседж, направленный на сохранение лесных и лесо-степных местностей по всей планете от коммерционной вырубки.

Уровень углекислого газа в мире постоянно растет, - ООН

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Так, 21 марта ООН даже учредила специальную дату, когда экологи и простые граждане проводят мероприятия по озеленению своих мест проживания. Инициатором учреждения данного Дня выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее в 1971 году

Леса играют большую роль в жизни человека и человечеству ежедневно стоит заботиться о их сохранении и защите. Так, если мировому сообществу удастся восстановить к 2020 году 150 млн. га леса, а к 2030 году - 200 млн. га, то тем самым будут компенсированы эмиссии углерода примерно от 1 млрд. транспортных средств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно международный суд ООН в Гааге направил в России требование о возобновлении работы Меджлиса крымскотатарского народа. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Мексике пассажирский автобус попал в смертельную аварию - ФОТО На Кубе впервые в истории появится демократическая Конституция Украина будет поддерживать международных партнеров в деле о крушении малайзийского боинга МН17 На одной из одесских трасс произошло смертельное ДТП - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив