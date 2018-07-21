10:23 21.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы все больше предпочитают передвигаться на трамвае

За первое полугодие 2018 года трамвайным транспортом было перевезено 347,9 млн пассажиров. Об этом говорится на официальном сайте Госстатистики.

Украинцы все больше предпочитают передвигаться на трамвае

Так, с января по июнь было совершено на 3 процента поездок больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В тоже самое время, в январе-июне этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирские перевозки троллейбусами сократились на 0,4 процента.

Украинцы стали чаще пользоваться водным транспортом, в течение отчетного периода возросло на 8,6 процентов, авиационным - на 16,4 процентов, автомобильным - сократилось на 5 процентов.

Таким образом, услугами общественного транспорта воспользовались на  1,7 процентов  пассажиров больше, нежели за 2017 год.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что через 5-10 лет плацкартные вагоны полностью исчезнут из украинского государства. 


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