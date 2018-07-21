Украинцы все больше предпочитают передвигаться на трамвае

Так, с января по июнь было совершено на 3 процента поездок больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В тоже самое время, в январе-июне этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирские перевозки троллейбусами сократились на 0,4 процента.

Украинцы стали чаще пользоваться водным транспортом, в течение отчетного периода возросло на 8,6 процентов, авиационным - на 16,4 процентов, автомобильным - сократилось на 5 процентов.

Таким образом, услугами общественного транспорта воспользовались на 1,7 процентов пассажиров больше, нежели за 2017 год.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что через 5-10 лет плацкартные вагоны полностью исчезнут из украинского государства.