23:00 21.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы массово уезжают жить в Литву

В Литве возросло количество украинцев, желающих получить вид на жительство и переехать в страну навсегда. Об этом передает Delfi. 

Украинцы массово уезжают жить в Литву

Согласно данным департамента миграции при МВД Литвы, который представил основные миграционные показатели за первую половину 2018 года, на сегодняшний день в Литве находится 54393 иностранца, из которых 15 291 гражданин Украина, что вдвое больше, нежели это было в 2017 году.

Около 12391 граждан России и 10433 граждане Беларуси продолжают жить и работать в Литовской республике. Стоит отметить, что  граждане указанных стран составили 70,1 процентов (по состоянию на 1 июля 2017 - 67,3 процентов) от всех иностранцев. Украинские "зарабитчане" стали чаще обращаться в профильные службы с целью получения специального вида на жительство в Литве.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Кабинет министров Украины утвердил оформление вида на жительство в форме ID-карт с 1 июня. Все удостоверения, полученные до 1 июня 2018 года, сохранят свое действие независимо от формы выпуска.


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