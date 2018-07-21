Порошенко одобрил закон о внедрении финского опыта образовательной реформы в Украине

Об этом передает пресс-служба главы государства.

Официальное название документа, которое будет дополнительной методической рекомендацией для реализации закона "О новой украинской школе" называется "Финская поддержка реформы украинской школы".

В совместном украино-финском соглашении говорится следующее: "Финская поддержка реформы украинской школы "и привлечения средств технической помощи Правительства Финляндии в поддержку реформирования общего среднего образования в Украине"

Напомним, что сегодня президент также подписал официальный документ о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений пророссийских бандформирований, которые сбили рейс МН17.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Кабинет Министров Украины сегодня, шестого июня текущего 2018 года, утвердил положение о введении омбудсмена в государственную сферу образования.