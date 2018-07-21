09:00 21.07.2018 | Политика | Новости
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Пак Кын Хе может больше никогда не покинуть тюремной камеры

Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе увеличили срок тюремного заключения. Об этом передает Ренхап.

Пак Кын Хе может больше никогда не покинуть тюремной камеры

Суд признал ее виновной в еще одном деле об использовании государственного влияния в личных целях. Доказано было ее участие дело в незаконном назначении кандидатов на выборы от правящей в годы ее президентства партии.

К ее 24-летнему тюремному сроку приписали еще 8 лет, также экс-президента обязали выплатить штраф в размере 3,3 млрд вон, то есть, около 3 миллионов долларов.

Напомним, что в апреле южнокорейский суд доказал виновность бывшего президента страны Пак Кын Хе виновной во взяточничестве. Выяснилось, что на протяжении всего правления Пак Кын Хе находилась под влиянием близких друзей, которые диктовали ей важные политические решения и имели доступ к секретным документам. В частности, фонды ее подруги Чхве Сун Силь активно получали пожертвования от крупных фирм.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с предложением возобновить диалог Японии и КНДР по нормализации отношений.


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