13:41 21.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нацгвардейцы возьмутся за патрулирование украинских трасс

Национальная полиция Украины усилит меры безопасности на автодорогах для предотвращения автомобильных аварий. Об этом передает пресс-служба МВД.

Нацгвардейцы возьмутся за патрулирование украинских трасс

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, в МВД разработали профильный План неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижение аварийности.

В документе четко прописаны процедуры реагирования патрульных групп, которые до конца лета должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряженным движением. 

"До 23 июля все руководители территориальных органов должны направить утвержденные планы выполнения мероприятий. В этом плане должны быть четкие и детальные меры, конкретные исполнители и сроки", - подытожил Яровой. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", национальная полиция Украина открыла набор в патрульную полицию АР Крым и город Севастополь.


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