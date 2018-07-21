Нацгвардейцы возьмутся за патрулирование украинских трасс

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, в МВД разработали профильный План неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижение аварийности.

В документе четко прописаны процедуры реагирования патрульных групп, которые до конца лета должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряженным движением.

"До 23 июля все руководители территориальных органов должны направить утвержденные планы выполнения мероприятий. В этом плане должны быть четкие и детальные меры, конкретные исполнители и сроки", - подытожил Яровой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", национальная полиция Украина открыла набор в патрульную полицию АР Крым и город Севастополь.