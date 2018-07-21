Иран готовит масштабную атаку на правительственные учреждения США

Сообщается, что хакерская атака может задеть работоспособность системы электросетей, гидроэлектростанций и ряд технологических предприятий в США, Германии, Великобритании, а также других странах Европы и Ближнего Востока.

В Пентагоне уже подготовились против кибернападений, предупредив своих союзников, а также изучает возможные меры реагирования, отмечает телеканал.

Напомним, что в мае Соединенные Штаты Америки расширили персональные санкции против Ирана. В список санкций внесены шесть представителей Корпуса стражей Исламской революции 1961-1986 годов рождения, а также три компании, имеющих отношение к этой военной организации: Rashed Exchange, Joint partnership of Mohammadreza Khedmati and associates и Jahan Aras Kish.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно СБУ заблокировала попытку российских спецслужб осуществить кибератаку на сетевое оборудование станции, обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия Украины.