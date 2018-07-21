13:22 21.07.2018 | Общество | Новости
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Иран готовит масштабную атаку на правительственные учреждения США

Иран подготовил собственную компьютерную инфраструктуру для совершения масштабного хакерского рейда на институциональные ведомства США. Об этом передает NBC.

Иран готовит масштабную атаку на правительственные учреждения США

Сообщается, что хакерская атака может задеть работоспособность системы электросетей, гидроэлектростанций и ряд технологических предприятий в США, Германии, Великобритании, а также других странах Европы и Ближнего Востока.

В Пентагоне уже подготовились против кибернападений, предупредив своих союзников, а также изучает возможные меры реагирования, отмечает телеканал.

Напомним, что в мае Соединенные Штаты Америки расширили персональные санкции против Ирана. В список санкций внесены шесть представителей Корпуса стражей Исламской революции 1961-1986 годов рождения, а также три компании, имеющих отношение к этой военной организации: Rashed Exchange, Joint partnership of Mohammadreza Khedmati and associates и Jahan Aras Kish.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно СБУ заблокировала попытку российских спецслужб осуществить кибератаку на сетевое оборудование станции, обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия Украины. 


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