11:54 21.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Илья Мэддисон официально признан врагом Украины

Популярный российский блогер Илья Мэддисон попалнил базу сайта "Миротворец". Об этом разместили информации на одной из страниц портала.

Илья Мэддисон официально признан врагом Украины

В профильной биографии россиянина говорится, что год назад против Мэддисона было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за видеозаписи "Шутка про Коран", которая была снята в 2012 году. 

В итоге, из-за этого он закрыл свои аккаунты в интернете. В марте 2017 году суд Грозного признал экстремистским ролик "Maddyson об Исламе, Коране и мусульманах", и он был внесен в российский Федеральный список запрещенных материалов.

Напомним, что центр "Миротворец" исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины. В его базу попали сотни россиян и граждан других стран, которые нарушали суверенитет Украины, пересакая границу со стороны оккупированных РФ территорий страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных сайта " Миротворец".


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