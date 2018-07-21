Илья Мэддисон официально признан врагом Украины

В профильной биографии россиянина говорится, что год назад против Мэддисона было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за видеозаписи "Шутка про Коран", которая была снята в 2012 году.

В итоге, из-за этого он закрыл свои аккаунты в интернете. В марте 2017 году суд Грозного признал экстремистским ролик "Maddyson об Исламе, Коране и мусульманах", и он был внесен в российский Федеральный список запрещенных материалов.

Напомним, что центр "Миротворец" исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины. В его базу попали сотни россиян и граждан других стран, которые нарушали суверенитет Украины, пересакая границу со стороны оккупированных РФ территорий страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных сайта " Миротворец".