Гройсман благословил ведение бизнеса АИС и Рено на крови

При этом, Владимир Борисович умалчивает, что официальным дилером французской марки является Группа компаний “АИС”, которая принадлежит депутату от "Возрождения" Дмитрию Святашу и Василию Полякову. Автосалонынаходятся в Киеве, Чернигове, Одессе и Запорожье.

Так ранееСМИ сообщали, что в 2011 г. в промышленном районе Чернигова по улице Инструментальной был открыт автосалон Рено. На мероприятии присутствовали генеральный директор Renault Украина Марк Ле Грасье, Василий Леонидович Поляков – учредитель Группы компаний "АИС", а также Сергей Васильевич Сезончик – директор компании "АИС Центр Чернигов".

При этом, станции технического обслуживания автомобилей и автосалона Рено в Чернигове находились в ипотеке, но были незаконно переброшены собственниками АИС Поляковым и Святашем с целью избежать необходимости возврата значительных кредитных средств о чем свидетельствуе Реестр судебных решений . Стоит отметить, что, руководство Renault не могло не знать как о преступных махинациях Святаша и Полякова по незаконному “спилу” ипотечного имущества Группы "АИС" так и о баснословных долгах Святаша.

Так, документы, которые были получены из регистрационной службы Черниговского городского управления юстиции свидетельствуют, что в отношении предмета ипотеки автосалона Рено и станции тех. обслуживания были проведены незаконные сделки, которые позволили изменить собственника.

Собственно, в июле 2010 г. между Корпорацией "Содружество КОМП" и ООО "Гранд Альянс Плюс". В ноябре 2010 г. между ООО "Гранд Альянс Плюс" и ИП "Делекспо Груп" и в августе 2012 между Делекспо и ООО "Автомазсервис и ООО "Авто-Тех-Комплект". Все эти компании либо аффилированны с АИС либо создавались в качестве “подложки” для выведения ипотечного имущества. К слову, учитывая фиктивность некоторых предприятий, следственным управлением налоговой администрации в 2010 г. по этому поводу было открыто уголовное дело. Фигурировало в данном уголовном производстве и ООО “РД-Сервис” на счетах которого, было более 60 млн. гривен. Его директор - Виталий Сызранцев, который в октябре 2010 г. продал Дмитрию Святашу 100% корпоративных прав всего лишь за 51 тысячу гривен, в рамках вышеуказанного уголовного дела был привлечен в качестве обвиняемого.

На момент заключения указанных сделок, директором ИП "Делекспо Груп" был Владимир Климов, а директором ООО "Гранд Альянс Плюс" - Антон Лимонов, который в 2015 г. вышел в свет с явкой сповинной и рассказал всем и о махинациях Святаша, и его причастности вместе с Поляковым к заказным убийствам.

На данный момент, Лимонов, который недавно пережил покушение, является ключевым свидетелем в двух уголовных делах по факту причастности Дмитрия Святаша и Василия Полякова к двум крайне жестоким убийствам Виталия Сызранцева и Владимира Климова. Их тела были найдены в реке Оскол Белгородской области в2012 г. Убийства были совершены сразу после проведения всех перебросок ипотечного имущества Группы компаний "АИС".

После убийства Виталия Сызранцева и Владимира Климова уголовное дело сразу ж было закрыто , а ипотечное имущество Группы компаний “АИС”, которое незаконно было выведено Святашем и Поляковым благополучно сменило собственника.

Следовательно, Рено, в лице господина Грасье и Группа компаний “АИС” в лице Полякова, открывали в 2011 г. в Чернигове, автосалон, собственником которого был Делекспо под руководством Климова, убитого вместе с Сызранцевым "по заказу" Святаша и Полякова.

Но, несмотря на такие обстоятельства, Рено свои отношения с АИС не прекратили, а успешно продолжают сотрудничество, предоставляя свое молчаливое согласие не беспредел Святаша и Полякова.

Каким образом “веселой тройке” удалось склонить Гройсмана на благословение всего этого фарса, неизвестно.

Источник: antikor.com.ua