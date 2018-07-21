Британец сорвал сказочный джэкпот

Об этом передает mirror.co.uk.

История английского везунчика поразила интернет общественность. Стоит отметить, что победитель работает штукатуром. Он говорит, что миллионный выигрыш не стал для победителя аргументом бросить работу.

"Возможно, я буду проводить меньше времени на работе. Но бросить это дело окончательно я не намерен", - отметил Аррон Уолшоу.

Счастливчик уже придумал как будет тратить "Большой куш". Вместе со своей девушкой- Церли Холл он планирует купить дом и жениться на ней.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский пенсионер из города Спирфиш стал победителм государственной лотереи Powerball. Североамериканец собирается израсходовать весь выигрыш на приобретение автомобиля. Ален всегда мечтал о покупке кабриолета марки Ford.