02:00 21.07.2018 | Общество | Новости
100199429:roman

Британец сорвал сказочный джэкпот

Впервые в истории Великобритании 32-летний житель английского города Оссетт выиграл в лотерею крупнеюшую в регионе сумму лотерейного выигрыша - 1 млн фунтов стерлингов. 

Британец сорвал сказочный джэкпот

Об этом передает mirror.co.uk.

История английского везунчика поразила интернет общественность. Стоит отметить, что победитель работает штукатуром. Он говорит, что миллионный выигрыш не стал для победителя аргументом бросить работу.

"Возможно, я буду проводить меньше времени на работе. Но бросить это дело окончательно я не намерен", - отметил Аррон Уолшоу. 

Счастливчик уже придумал как будет тратить "Большой куш". Вместе со своей девушкой- Церли Холл он планирует купить дом и жениться на ней. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский пенсионер из города Спирфиш  стал победителм государственной лотереи Powerball. Североамериканец собирается израсходовать весь выигрыш на приобретение автомобиля. Ален всегда мечтал о покупке кабриолета марки Ford.  


Поделиться
Читайте также:
 
Киевляне требуют восстановить популярный в столице аттракцион В Белый дом категорически отказываются пускать Владимира Путина В Молдове ликвидировали группу боевиков, готовивших провокации в стране В столице супруг зарезал собственную жену - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив