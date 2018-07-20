12:53 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Задержан третий заключенный, сбежавший из колонии в Одессе

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин рассказал, что правоохранители задержали третьего заключенного, который сбежал из одесской колонии утром во вторник, 17 июля.

Задержан третий заключенный, сбежавший из колонии в Одессе

Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

Отметим, что преступника, Владислава Кусписа, задержали в одном из дачных поселков. В частности, о его пребывании сообщили местные жители. Так, спустя некоторое время, задержание провели сотрудники Национальной полиции и Уголовно-исполнительной службы.

При этом, советник начальника полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что задержанный около суток прятался возле кемпинга на трассе Одесса-Киев вблизи КП Дачное.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из колонии общего режима №51 в Одессе  сбежали трое заключенных. Так, на свободе оказались Иван Запорожан 1997 года рождения, Владислав Куспись 1995 года рождения и Вячеслав Загорняк 1992 года рождения.

По словам правоохранителей, первые два преступники были осуждены за кражи, третий по 153-й (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).


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