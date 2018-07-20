12:18 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вступительная кампания для двух регионов продлена еще на месяц

Вступительная кампания для жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса продлится до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Вступительная кампания для двух регионов продлена еще на месяц

Исполняющий обязанности директора департамента высшего образования МОН Светлана Кретович во время пресс-конференции рассказала, что поступающие из этих территорий могут поступить на бюджет или контракт без ВНО, украинского паспорта и аттестата.

Кроме того, абитуриенты, претендующие на бюджетные места для поступления на бакалавра имеют по 20 июля лично подать документы в Образовательных центров "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина".

Зато прием документов на младшего специалиста на базе 11 классов продлится до 1 августа. Далее можно поступить на контракт - вступительные экзамены и зачисление таких поступающих продлится до конца сентября. В общем центры будут работать до 28 сентября.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", с 12 июля все высшие учебные заведения открыли вступительный сезон. Отметим, что подавать заявления через электронные кабинеты можно будет с 12 июля до 18:00 26 июля. Однако, регистрация электронных кабинетов не заканчивается 12 июля - она продлится до 18:00 25 июля. Для студентов есть целые две недели для подачи документов.


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