Возле побережья Тайваня произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 4,8 баллов по шкале Рихтера. На данный моме6нт информации о жертвах и пострадавших нет.

Как сообщает Китайский сейсмологический центр, эпицентр землетрясения располагался в морской акватории к юго-востоку от острова. Предупреждение о цунами также не объявлялось.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Эпицентр толчков залегал энергетическим классом 10,8 в 890 км на юго-запад от Алматы.