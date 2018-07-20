07:45 20.07.2018 | Общество | Новости
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Возле побережья Тайваня произошло сильное землетрясение

В морской акватории к юго-востоку от острова Тайвань в ночь на пятницу, 20 июля, произошло сильное землетрясение.

Возле побережья Тайваня произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 4,8 баллов по шкале Рихтера. На данный моме6нт информации о жертвах и пострадавших нет.

Как сообщает Китайский сейсмологический центр, эпицентр землетрясения располагался в морской акватории к юго-востоку от острова. Предупреждение о цунами также не объявлялось.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Эпицентр толчков залегал энергетическим классом 10,8 в 890 км на юго-запад от Алматы.


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