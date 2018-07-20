В Украине стартовала проверка самолетов: замечено много нарушений

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, после детальной проверки десяток суден стало ясно, что восемь из них имеют большие нарушеня, которые влекут за собой их приостановку в эксплуатации.

Так, после полной ликвидации проблем, летальные суда смогут вернутся на площадки. Кроме того, был ряд несущественных нарушений, которые сейчас ликвидируются, ведомство полностью контролирует эту ситуацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", самолет T6 Texan военно-воздушных сил Мексики потерпел крушение. Он выполнял тренировочный полет. К счастью, пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел в мексиканском штате Оахака. В момент крушения на борту самолета находились два пилота. Перед столкновением с землей они успели катапультироваться. Мужчины госпитализированы.