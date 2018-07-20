23:11 20.07.2018 | Общество | Новости
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В Молдове ликвидировали группу боевиков, готовивших провокации в стране

Молдавские спецслужбы провели массовое задержание 56 человек, которые принимали участие в войне на стороне пророссийских бандформирований на востоке Украины. 

В Молдове ликвидировали группу боевиков, готовивших провокации в стране

Об этом передает Ziarul de garda.

Сообщается, что часть задержанных уже ранее привлекалась к уголовной ответственности за наемнечиство. Так, из 56 человек 15 уже были осуждены, 2 отбывают наказание в Украине по статье терроризм.

По словам пресс-секретаря Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Д. Минзату, 2 наемников из Молдовы, воевавших на Донбассе, были из неблагополучных семей, безработными или судимыми.

На территории Украины, согласно отечественному УКК, грозит от 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали в аэропорту "Борисполь" при попытке вылета в одну из стран Ближнего Востока сообщника боевиков так называемой " ДНР". В данное время пособнику террористов объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия. 


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