В "Картах" Google появилась функция, которая позволит никогда не опаздывать

Активация данного параметра позволит "Картам" автоматически спрогнозировать предполагаемое время в пути и сопоставить его с текущим временем и местоположением пользователя вне зависимости от выбранного способа передвижения.

— Чтобы включить уведомление о времени выхода, откройте "Google Карты"

— Нажмите на значок меню (три горизонтальные полоски) — "Уведомления" и передвиньте переключатель в положение "вкл."

— Теперь найдите место, куда вы хотите отправиться

— Выберите способ передвижения

— Перейдите в меню — "Настроить напоминание"

— Выберите один из указанных ниже вариантов:

— Если вы ориентируетесь на время выхода, нажмите Отправление

— Если вы ориентируетесь на время прибытия, нажмите Прибытие

Как и все остальные нововведения, данная функция распространяется постепенно и на данный момент может быть доступна не всем пользователям. Кроме того, уведомления доступны для использования в приложении "Google Карт" для Android, а также iPhone и iPad.