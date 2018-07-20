19:02 20.07.2018 | Общество | Новости
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В "Картах" Google появилась функция, которая позволит никогда не опаздывать

В "Google Картах" появились оповещения, которые уведомят об оптимальном времени выхода для того, чтобы успеть по нужному адресу к назначенному часу.

В

Активация данного параметра позволит "Картам" автоматически спрогнозировать предполагаемое время в пути и сопоставить его с текущим временем и местоположением пользователя вне зависимости от выбранного способа передвижения.

— Чтобы включить уведомление о времени выхода, откройте "Google Карты"

— Нажмите на значок меню (три горизонтальные полоски) — "Уведомления" и передвиньте переключатель в положение "вкл."

— Теперь найдите место, куда вы хотите отправиться

— Выберите способ передвижения

— Перейдите в меню — "Настроить напоминание"

— Выберите один из указанных ниже вариантов:

— Если вы ориентируетесь на время выхода, нажмите Отправление

— Если вы ориентируетесь на время прибытия, нажмите Прибытие

Как и все остальные нововведения, данная функция распространяется постепенно и на данный момент может быть доступна не всем пользователям. Кроме того, уведомления доступны для использования в приложении "Google Карт" для Android, а также iPhone и iPad.


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