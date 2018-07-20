В "Картах" Google появилась функция, которая позволит никогда не опаздывать

В "Google Картах" появились оповещения, которые уведомят об оптимальном времени выхода для того, чтобы успеть по нужному адресу к назначенному часу.
Активация данного параметра позволит "Картам" автоматически спрогнозировать предполагаемое время в пути и сопоставить его с текущим временем и местоположением пользователя вне зависимости от выбранного способа передвижения.
— Чтобы включить уведомление о времени выхода, откройте "Google Карты"
— Нажмите на значок меню (три горизонтальные полоски) — "Уведомления" и передвиньте переключатель в положение "вкл."
— Теперь найдите место, куда вы хотите отправиться
— Выберите способ передвижения
— Перейдите в меню — "Настроить напоминание"
— Выберите один из указанных ниже вариантов:
— Если вы ориентируетесь на время выхода, нажмите Отправление
— Если вы ориентируетесь на время прибытия, нажмите Прибытие
Как и все остальные нововведения, данная функция распространяется постепенно и на данный момент может быть доступна не всем пользователям. Кроме того, уведомления доступны для использования в приложении "Google Карт" для Android, а также iPhone и iPad.