11:32 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ГПУ рассказали о состоянии расследования дела Шеремета

Убийство Шеремета расследует межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

В ГПУ рассказали о состоянии расследования дела Шеремета

На сегодняшний день следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета провели уже более 20 экспертиз. Об этом в пятницу утром, 20 июля, в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Он также напомнил, ссылаясь на данные следователей, что опрошены десятки людей, проведен мониторинг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалов, которые появлялись в медиапространстве.

На данном этапе следствие отрабатывает четыре основные версии относительно мотивов совершения убийства Павла Шеремета:

профессиональная журналистская деятельность;

личные неприязненные отношения;

дестабилизация обстановки в Украине;

ошибка объектом, поскольку взорванный автомобиль принадлежал владелице "Украинской правды" Елене Притуле.

Лысенко такэе подчеркнул, что к проведению экспертных исследований привлечены специалисты ФБР, о подозрении пока никому не сообщалось.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу утром, 20 июля, в центре Киева на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого началась акция памяти убитого два года назад журналиста Павла Шеремета. На акции собрались друзья и коллеги Шеремета, активисты, депутаты Верховной рады. Также на месте гибели журналиста присутствует посол США в Украине Мари Йованович, которая принесла букет белых гвоздик.


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