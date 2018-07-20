08:56 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В четверг боевики совершили 18 обстрелов позиций украинских военных

В четверг, 19 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

В четверг боевики совершили 18 обстрелов позиций украинских военных

Противник 18 раз открывал огонь по позициям украиснких войск. При этом тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди защитников Украины нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на информацию пресс-центра штаба ООС, вчера российские оккупационные войска проявляли активность во всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песков, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного.

Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

По данным разведки трое оккупантов погибли и один был ранен.

Напомним, за прошедшие сутки среду, 18 июля, российские наемные войска и подчиненные им боевики 17 раз нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил боевики. При этом три раза противник применял запрещенное минскими договоренностями вооружения. В результате вражеского огня потерь среди защитников Украины нет.


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