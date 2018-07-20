23:37 20.07.2018 | Политика | Новости
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В Белый дом категорически отказываются пускать Владимира Путина

Администрация Белого дома не намерена организовывать прием для российского президента Владимира Путина. Об этом передает Associated Press.

В Белый дом категорически отказываются пускать Владимира Путина

В официальном комментарии ведомства говорится, что слова нынешнего главы государства никак не соответствуют реальной риторика и действий Вашингтона в отношении Москвы. Так, в Минске мирный договор за 2015 год не включает в себя какой-либо вариант референдума, а референдум в части Украины, которая не находится под контролем правительства, не имеет легитимности.

Напомним, что после встречи с Путиным Трамп заявил, что "с нетерпением" ожидает новой встречи с российским лидером. Глава США подчеркнул, что его саммит с Путиным имел огромный успех, а на новой встрече стороны приступят к имплементации некоторых из обсужденных вопросов. В частности, такими вопросами глава США назвал борьбу с терроризмом и вопрос Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал поручение своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон.


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