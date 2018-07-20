Украинцев предупреждают о подъеме уровней воды на реках

Как отмечается, из-за сильных ливней на Закарпатье уровень воды выше нормы поднимется в Верхней Тисе ориентировочно на 0,3-0,8 м. Кроме того, ожидается формирование местного и склонного стока.

Вместе с тем, негативных последствий не ожидается, возможно лишь образование небольших селевых потоков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре выпал мощный ливень с градом, вследствие чего улицы города оказались затоплены. Как отметили очевидцы проишествия, градины размером с полпомидора сыпались на протяжении десяти минут. Кроме того, все это сопровождалось громом и молниями.