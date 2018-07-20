17:35 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинец привез из Бали привез экзотическое заболевание

Житель Запорожья привез из отдыха на острове Бали экзотическую паразитарную болезнь – шистосомоз.

Украинец привез из Бали привез экзотическое заболевание

Об этом со ссылкой на областной лабораторный центр сообщает местный сайт 061.

В Украине за последние 10 лет таких случаев было лишь два. Запорожский больной в течение почти года, пребывая в Индонезии, купался в пресных водоемах, а именно это основной путь заражения шистосомозом наряду со стиркой белья в них, рыбалкой; несоблюдением правил личной гигиены.

В ноябре прошлого года у запорожца появился зуд кожных покровов, сухой кашель, периодически повышалась температура. Со временем увеличились лимфатические узлы, появились геморрагические проявления по ходу сосудов конечностей, усилился зуд. Накануне обращения за медицинской помощью больной за 2 недели потерял 3 кг в весе, усилился кашель. Кроме того, в легких было выявлено патологическое образование. Специалисты лабораторного центра в биоматериале от больного обнаружили возбудитель шистосомоза. В условиях инфекционного стационара больной прошел курс лечения специфическим противопаразитарным препаратом. Состояние больного несколько улучшилось, но предстоит еще ряд исследований.

В масштабах планеты шистосомоз относится к одному из распространенных паразитозов человека – второе место в мире после малярии. ВОЗ отмечает, что ежегодно от него умирают до 200 тысяч человек.

Как сообщал "УРА-Информ", несмотря на все усилия медиков, многие до сих пор игнорируют вакцинацию, из-за чего болеют смертельными болезнями.


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