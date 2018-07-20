11:17 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ следит за работой Днепразота

Служба безопасности Украины с сегодняшнего дня 20 июля начала проверку действий должностных лиц предприятия Днепроазот, которые привели к созданию дефицита жидкого хлора в стране.

СБУ следит за работой Днепразота

Как сообщает пресс-центр СБУ, начата проверка основного реагента для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой. Также выясняются причины, что создали предпосылки к нарушению нормального функционирования объектов жизнеобеспечения населения и опасность для здоровья людей.

По результатам проверки следователи СБУ обещают принять решение о квалификации по Уголовному кодексу действий лиц, причастных "к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", предприяти "Днепроазот" заявляет о готовности возобновить поставки хлора. Как говорится в сообщении компании это следует сделать с целью обеспечения надлежащего снабжения хлора для всех водоканалов страны, недопущения ограничения прав граждан и других потребителей в получении питьевой воды, а также для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций из-за дефицита хлора на рынке Украины.


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