16:59 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко вернул Варфоломею присвоенные 15 миллионов долларов

Петру Порошенко пришлось вернуть Константинопольскому патриарху 15 млн. долларов США, которые он себе присвоил. Это произошло после того, как история с подкупом Варфоломея и "исчезновением" крупной суммы, что предназначалась для создания в Украине Единой помесной православной церкви всплыла в СМИ.

Порошенко вернул Варфоломею присвоенные 15 миллионов долларов

Об этом сообщают Известия.

Как сообщалось, накануне визита Порошенко в Стамбул несколько богатейших людей Украины "сбросились", чтобы ускорить процесс создания Единой помесной православной церкви. Было собрано около 25 млн. долларов. Они должны были пойти на вознаграждение Константинопольскому патриарху Варфоломею за издание томоса об автокефалии украинской православной церкви. Однако, за словами приближенных к Гаранту людей, во время встречи 9 апреля Порошенко передал ему только 10 млн. долларов.

Как следствие, узнав о таких раскладах, Варфоломей отменил участие делегации Фанара – резиденции Константинопольского патриарха, в празднование 1030-летия Крещения Руси 27 июля в Киеве.

"Такое решение со стороны Варфоломея было ничем иным, как жестким ультиматумом Порошенко вернуть украденные деньги. Конечно, чтобы окончательно не потерять собственное лицо в свете громких заявлений об издании томоса об автокефалии украинской православной церкви Петру Алексеевичу просто пришлось вернуть эти 15 миллионов на нужды Константинополя", - сообщил журналистам надежный источник.

За предварительной информацией, только после получения остальной суммы, Варфоломей все-таки дал согласие на отправку в Киев официальной делегации Фанара в составе митрополита ГаальскогоЭммануила, епископа Чикагского Даниила и Эдмонтонского Иллариона.

Стоит напомнить, ни для кого не секрет, что Администрация Президента сейчас активно раскручивает историю с созданием Единой поместной церкви именно "с прицелом" на предстоящую весной избирательную кампанию, а сам Порошенко полагает огромные надежды на положительное решение Фанара по поводу томоса до 28 июля.

Поражает, что даже тут, коснувшись темы церкви и веры, Петр Порошенко не обходится без коррупционных действий. Понятно, что сейчас Гарант готов пойти на все, лишь бы не потерять приносящую миллиардную прибыль власть  -  даже подкупать патриархов. Ведь сегодня абсолютно все социологические опросы говорят о том, что на второй срок Порошенко не проходит.


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