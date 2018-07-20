Порошенко усилил соцзащиту пострадавших участников Революции Достоинства

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 20 июля, подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и некоторых других лиц", предусматривающий усиление социальной защиты участников АТО, Революции Достоинства и их семей.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
Как отметил Порошенко, Украина поддерживает героев Революции Достоинства и воинов, которые защищают нас от российской агрессии.
По его словам, законом определены и расширены льготы и гарантии пострадавших активистов Майдана; усовершенствовано законодательство о статусе работников, участвовавших в АТО; нормирован порядок экспертизы для детей с инвалидностью.
Как сообщал "УРА-Информ", украинские дипломаты должны подготовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.