15:57 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко усилил соцзащиту пострадавших участников Революции Достоинства

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 20 июля, подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и некоторых других лиц", предусматривающий усиление социальной защиты участников АТО, Революции Достоинства и их семей.

Порошенко усилил соцзащиту пострадавших участников Революции Достоинства

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

Как отметил Порошенко, Украина поддерживает героев Революции Достоинства и воинов, которые защищают нас от российской агрессии. 

По его словам, законом определены и расширены льготы и гарантии пострадавших активистов Майдана; усовершенствовано законодательство о статусе работников, участвовавших в АТО; нормирован порядок экспертизы для детей с инвалидностью.

Как сообщал "УРА-Информ", украинские дипломаты должны подготовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.


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