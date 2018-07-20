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Полиция в Николаевской области обнаружили плантацию конопли - ФОТО

В Николаевской области в четверг, 19 июля, полиция обнаружила плантацию конопли.

Полиция в Николаевской области обнаружили плантацию конопли - ФОТО

Ее стоимость по ценам черного рынка составляет более двух миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, плантацию обнаружили между посеянной сельскохозяйственной культурой - подсолнечником.

В результате обыска правоохранители изъяли более тысячи растений конопли, а также орудия для их культивирования и ухода. В настоящее время назначена химическая экспертиза по изъятым наркотическим средствам.

По факту незаконного выращивания конопли в промышленных масштабах начато уголовное производство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Перегоновка Обуховского района Киевской области полиция обнаружила 2020 кустов конопли. Трава росла на территории частного домовладения, владельцем которого является 46-летний местный житель. Как сообщает во вторник, 17 июля, пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, мужчина объяснил, что выращивал растения для собственного потребления.


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