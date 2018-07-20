09:31 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Омелян рассказал, когда в Украине исчезнут плацкартные вагоны - ФОТО

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что через 5-10 лет плацкартные вагоны полностью исчезнут из украинского государства.

Омелян рассказал, когда в Украине исчезнут плацкартные вагоны - ФОТО

Об этом украинский министр сообщил в эфире телеканала "Прямой".

По словам Омеляна, в последнее время очень быстро реформируется Укрзализныця. Поэтому, не для кого не секрет, что через 5-10 лет плацкартные вагоны на железной дороге полностью исчезнут.

"Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон, как явление, вообще исчез в Украине", - отметил министр инфраструктуры Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на летние каникулы "Укрзализныця" запустит дополнительные поезда. Таким образом, из столицы в Одессу поезд будет курсировать 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля и 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 и 31 августа. Из столицы поезд будет отправляться в 8:03 и прибывать в Одессу в 18:12. Обратно будет отправляться в 11:17 и прибывать в Киев в 20:43.


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