Facebook заставит несовершеннолетних отказаться от соцсети

Прежняя политика компаний заключалась в том, чтобы интересоваться теми аккаунтами, на которые кидали ранее жалобы. Но Facebook подтвердил, что “оперативное” изменение своей политики заставит пользователей заблокировать учетные записи несовершеннолетних пользователей.

Facebook потребует от пользователей подтверждения того, что им больше 13 лет, таких как удостоверение личности с фотографией правительства, чтобы восстановить доступ. Проблема связана с тем, что Facebook не требует каких-либо доказательств возраста при регистрации на данный момент.

Как сообщал "УРА-Информ", несмотря на то, что на рынке ПК наблюдается рост, который был замечен впервые за 6 лет, это не повод для радости. Теперь даже жесткие диски уходят в прошлое к дискетам и CD-дискам.