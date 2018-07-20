Дополнительные услуги столичных такси

Начать стоит с того, что "Аист Такси Киев" предлагает несколько способов заказа автомобиля – как по телефону, так и с помощью онлайн формы. Заполнив несколько граф, можно узнать предварительную стоимость путешествия http://aist-taxi.kiev.ua/tarif/ ). Однако онлайн заказ – достаточно распространенная опция, тем более в крупных городах.

Менее распространенная, но не менее востребованная услуга, особенно в период праздников и корпоративов – трезвый водитель или драйвер. Эта услуга позволяет нанять профессионального водителя, который будет управлять вашим собственным автомобилем. Услуга драйвер может потребоваться, если вы, к примеру, хотите выпить спиртное или по какой-то другой причине не можете сесть за руль. Драйвер позволит не рисковать личной безопасностью и безопасностью пассажиров, доставив вас и ваш автомобиль в следующий пункт маршрута или к дому.

Помощь автомобилистам на дороге может потребоваться в самый неподходящий момент. Если ваш авто нужно "прикурить" или взять на буксир, обращайтесь в "Аист Такси Киев". Конечно, во время разговора с оператором необходимо заранее уточнить, чтобы вам отправили транспорт с необходимыми проводами или буксировочным тросом.

В перечне дополнительных услуг "Аист Такси Киев" есть курьерская доставка. Иными словами, если вам что-то нужно перевезти от пункта "А" в пункт "Б" по городу, вы можете доверить эту миссию водителю такси, не курируя доставку лично. Доплата за подобный курьерский сервис минимальная.

Актуальная услуга – это перевозка детей в салоне. Помните, что безопасность вашего ребенка – это первостепенная задача, поэтому при заказе такси обязательно попросите, чтобы вам прислали автомобиль со специальным удерживающим креслом. Животных в салоне такси, как правило, перевозить также можно, но за дополнительную плату.