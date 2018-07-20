10:53 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199260:labazovych

Дополнительные услуги столичных такси

Среднестатистический клиент службы такси заказывает автомобиль с очевидной целью – встретить его по указанному адресу и отвезти по адресу требования. Однако современные службы зачастую предлагают не только привычную перевозку пассажиров, но и целый ассортимент дополнительных услуг. Одна из таких киевских служб – "Аист Такси Киев".

Дополнительные услуги столичных такси

Начать стоит с того, что "Аист Такси Киев" предлагает несколько способов заказа автомобиля – как по телефону, так и с помощью онлайн формы. Заполнив несколько граф, можно узнать предварительную стоимость путешествия http://aist-taxi.kiev.ua/tarif/). Однако онлайн заказ – достаточно распространенная опция, тем более в крупных городах.

Менее распространенная, но не менее востребованная услуга, особенно в период праздников и корпоративов – трезвый водитель или драйвер. Эта услуга позволяет нанять профессионального водителя, который будет управлять вашим собственным автомобилем. Услуга драйвер может потребоваться, если вы, к примеру, хотите выпить спиртное или по какой-то другой причине не можете сесть за руль. Драйвер позволит не рисковать личной безопасностью и безопасностью пассажиров, доставив вас и ваш автомобиль в следующий пункт маршрута или к дому.

Помощь автомобилистам на дороге может потребоваться в самый неподходящий момент. Если ваш авто нужно "прикурить" или взять на буксир, обращайтесь в "Аист Такси Киев". Конечно, во время разговора с оператором необходимо заранее уточнить, чтобы вам отправили транспорт с необходимыми проводами или буксировочным тросом.

В перечне дополнительных услуг "Аист Такси Киев" есть курьерская доставка. Иными словами, если вам что-то нужно перевезти от пункта "А" в пункт "Б" по городу, вы можете доверить эту миссию водителю такси, не курируя доставку лично. Доплата за подобный курьерский сервис минимальная.

Актуальная услуга – это перевозка детей в салоне. Помните, что безопасность вашего ребенка – это первостепенная задача, поэтому при заказе такси обязательно попросите, чтобы вам прислали автомобиль со специальным удерживающим креслом. Животных в салоне такси, как правило, перевозить также можно, но за дополнительную плату.

Встреча с табличкой – услуга, которую предлагает служба "Аист Такси Киев"  http://aist-taxi.kiev.ua/usluga/) позволит вам комфортно пересесть в салон автомобиля из салона самолета, не занимаясь поиском припаркованной машины и не заказывая такси по прилету. А в летнюю жару вы можете предварительно заказать автомобиль с кондиционером за небольшую доплату сверх установленного тарифа, наслаждаясь на самом деле европейским сервисом.


Поделиться
 
Александра Кольченко шантажируют и хотят вручить российский паспорт Пожары в Швеции растянулись от Полярного круга до Балтийского моря В Крыму за полгода незаконно арестовали 96 местных жителей В крымских тюрьмах начали загадочно умирать заключенные
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив