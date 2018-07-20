12:35 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Донецк и Луганск вновь остался без сотовой связи

Временно оккупированные территории Луганска и Донецка остались без мобильной связи Vodafone Ukraine. Об этом сообщает издание LIGA.net.

Донецк и Луганск вновь остался без сотовой связи

По словам жителейэтих территорий, уже с сегодняшнего утра после 09:30, через этого оператора невозможно дозвониться после

"Снова нет связи, не могу позвонить родным", - подтвердила жительница Северодонецка.

Предполагается, что это может быть связано с захватом гибридными войсками РФ городах Антраците и Донецке. В Станице Луганской проблем с мобильной связью не отмечается.

В пресс-службе Vodafone Ukraine уточнили, что произошел акт вандализма в Славянске. Перерезали оптоволокно, в течение ближайшего времени связь будет восстановлена.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Кабинет министров одобрил распоряжение по повышению качества услу мобильной связи. Как отметил председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александр Животовский, около четверти жалоб, поступающих в Комиссию, это жалобы по услугам мобильной связи.


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