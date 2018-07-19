В Украине введут обязательные разделительные поручни в подземных переходах

Как сообщил в четверг, 19 июля, на своей страничке в Facebook заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, уже с 1 сентября на всех лестницах подземных переходов при их реконструкции или строительстве должны проектироваться разделительные поручни. Это, по его мнению, упорядочит потоки людей на вход и выход, а также минимизирует возможные стыки и давки и создаст условия для безопасного движения, - написал Парцхаладзе.

Согласно сообщению, соответствующие изменения приняты в обновленной государственной строительной норме "Улицы и дороги населенных пунктов".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на внеочередном заседании Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте культуры КГГА рассмотрела и поддержала паспорт соответствия критериям памятники истории "Участок прибрежного городского квартала средневекового Киева" и рекомендовала дополнить видом "градостроительство" и одобрил предоставление достопримечательности статуса национального.