15:35 19.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199281:labazovych

В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность

С завтрашнего дня, 20 июля, в отдельных областях украинского государства будет обладать высокий уровень пожарной опасности.

В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, завтра на юге Украины, а также в Днепропетровской области ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня.

Спасатели призвали проявлять внимательность и осторожность во время непогоды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Сухая погода создала риск для вспышек лесных пожаров, кроме того, шведы начали массово выезжать на пикники и разжигать открытый огонь, несмотря на запрет во многих муниципалитетах. Жаркая погода в Швеции началась еще в мае, когда в течение нескольких недель фиксировали рекордные за последние 150 лет температуры в +30 и более градусов. В июне температура немного снизилась, но дождей все равно не было, а в июле жара вернулась.


Поделиться
Читайте также:
 
Оккупанты отправили крымского активиста в психлечебницу Еврокомиссия подала иск в суд на Венгрию Мать политзаключенного Балуха не будет просить Путина о помиловании сына Сестра Олега Сенцова: "Его состояние нестабильно"
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив