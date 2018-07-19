В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, завтра на юге Украины, а также в Днепропетровской области ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня.

Спасатели призвали проявлять внимательность и осторожность во время непогоды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Сухая погода создала риск для вспышек лесных пожаров, кроме того, шведы начали массово выезжать на пикники и разжигать открытый огонь, несмотря на запрет во многих муниципалитетах. Жаркая погода в Швеции началась еще в мае, когда в течение нескольких недель фиксировали рекордные за последние 150 лет температуры в +30 и более градусов. В июне температура немного снизилась, но дождей все равно не было, а в июле жара вернулась.