В Украине насчитали почти 300 тысяч рабов

Как сказано в данных Глобального индекса рабства, опубликованные на сайте организации в четверг, 19 июля, в Украине насчитывается 286 тысяч людей, живущих в условиях современного рабства.

Согласно данным из таблицы, приблизительная доля тех, кто живет в Украине в условиях современного рабства, составляет 6,41 на 1000 человек.

Среди стран Европы и Центральной Азии Украина оказалась на пятом месте среди стран с самым высоким уровнем современного рабства, где Беларусь - на первом, а Россия - на восьмом. Согласно данным в таблице по регионам мира, абсолютное количество жертв этого явления в Украине составляет 301 тысячу.

При этом отмечается, что реагирование украинского правительства на это явление соответствует среднему уровню среди всех исследуемых стран.

В свою очередь соседняя Россия в глобальном рейтинге оказалась на 64 месте. На первом месте - Северная Корея, где самая высокая распространенность современного рабства в мире, причем один из каждых десяти граждан КНДР пострадал от этой практики.

В докладе определяется современное рабство как рабство, а также торговля людьми, принудительный труд, долговая кабала, принудительный или рабский брак, а также продажа и эксплуатация детей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мировом рейтинге верховенства права, составляемом международной организацией World Justice Project, Украина оказалась на 77 месте. Рейтинг, в котором задействованы 113 стран, основывается на исследовании более чем 110 тысяч домохозяйств и опросах трех тысяч экспертов. При этом в нынешнем рейтинге Украина поднялась на одну позицию по сравнению с прошлым годом.