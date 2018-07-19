В Украине могут появиться новые профессии в сфере медицины

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Реформа "неотложки": как Минздрав изменит работу скорой помощи".

Так, согласно реформе скорой помощи Министерство здравоохранения предлагает ввести новые профессии - парамедик и экстренный медицинский техники.

К слову, парамедики - это водитель автомобиля скорой помощи, который сможет оказывать догоспитальную базовую помощь. Именно из парамедиков и экстренных медицинских техников будут формировать бригады для выезда скорой.

Предполагается, что парамедики заменят фельдшеров неотложных состояний и медицинских сестер. В Украине срок обучения парамедика по длительности будет таким же как и фельдшера.

В ведомстве обещают, что медики и сотрудники скорой помощи, которые пройдут переобучение, получат рыночные зарплаты и доступ к качественно оборудованным автомобилям скорой помощи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство здравоохранения Украины приняло решение бороться с неправдивой информацией. Так, с целью противодействия распространения фейков в сфере здравоохранения, ведомство начинает новый формат коммуникаций – #антифейк.