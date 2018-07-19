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В пяти областях Украины зафиксированы новые вспышки АЧС

На территории Одесской, Херсонской, Черкасской, Ровенской и Сумской областей зафиксированы семь новых случаев заболевания на африканскую чуму свиней.

В пяти областях Украины зафиксированы новые вспышки АЧС

Вспышки заболевания подтвердила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Как сказано на сайте ведомства, с 9 по 16 июля АЧС зарегистрирована в СПК "Дунай", ООО "Украина 2010" - оба в Одесской области, ОХ ГП "Городецкое" - Ровенская область, в двух личных подсобных хозяйствах в селе Кизомыс и селе Надеждовка Херсонской области, в двух личных подсобных хозяйствах в селе Балаклея Черкасской области и села Стеблянки Сумской области.

Для локализации и ликвидации вспышек в среду, 18 июля, состоялось заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС, - заверили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Измаил Одесской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении в Измаиле карантина.


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