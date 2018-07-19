12:32 19.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской область руководитель райотдела полиции попался на взятке - ФОТО

В Одесской области в четверг, 19 июля, сотрудники Служба безопасности Украины задержали руководителя районного отдела полиции области.

В Одесской область руководитель райотдела полиции попался на взятке - ФОТО

Офицер попался на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, в течение года полковник полиции требовал деньги у частного предпринимателя за не привлечение к уголовной ответственности и беспрепятственное проведение сделок с металлоломом.

Злоумышленника задержали в пункте приема металлолома во время получения десяти тысяч гривен. Полиция провела в кабинете полковника обыск и в сейфе обнаружили более 60 тысяч гривен.

По указанному факту открыто уголовное дело по статье Получение взятки Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Сколе Львовской области на взятке попался городской голова. В среду вечером, 18 июля, полиция задержала Владимира Москаля во время получения 68,7 тысяч гривен.


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