12:28 19.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ОБСЕ ищут наблюдателя, который сливал информацию ФСБ

Представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Ирина Коробко заявила, что организация проведет внутреннее расследование из-за обнародованных немецкими журналистами данных об утечке информации.

В ОБСЕ ищут наблюдателя, который сливал информацию ФСБ

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Согласно словам Коробко, миссия ОБСЕ начинает расследование из-за подозрения в шпионаже. Речь идет о внутренних отчетах миссии о событиях на оккупированных территориях Донбасса, а также о данных по коммуникации первого заместителя главы СММ Александра Хуга.

Вместе с тем представительница миссии считает "тяжелым ударом" обвинения в утечке информации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки задержало в Вашингтоне гражданку России. Ей выдвинули обвинения в сговоре с целью шпионажа на иностранное государство.


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