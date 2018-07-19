В Минобороны рассказали, куда денут танки обнаруженные сталкерами

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве сообщили, что военная техника, которая сейчас восстановлена, в соответствии с государственными контрактами, была передана на завод с целью ее ремонта и модернизации за счет бюджетных средств. После завершения всех приемо-сдаточных работ указанная военная техника будет передана в состав Вооруженных Сил Украины".

В министерстве отмечают, что старая техника была сосредоточена на территории завода с 2004 по 2010 год под различными решениями руководства Минобороны на то время. Решения относительно ее дальнейшего использования не принимались до 2014 года.

Как сообщал "УРА-Информ", двое парней случайно обнаружили военную базу в Украине, где нашли новые танки. Ее никто не охранял.