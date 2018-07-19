В Днепразот рассказали, когда возобновят производство хлора

По словам управляющей, в данное время работа остановлена. Через три дня, производство будет полностью готово к запуску.

Ранее глава ассоциации Укрводоканалэкология Александр Шкинь сообщал, что самая сложная ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в четырех областных центрах: Харькове, Кропивницком, Виннице и Запорожье.

Добавим, Антимонопольный комитет рассмотрит обращение Днепразота относительно повышения цены на жидкий хлор.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", антимонопольный комитет Украины может оштрафовать "Днепроазот" за отказ продавать свою продукцию. Штраф может составить 10% от дохода предприятия.