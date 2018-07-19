В четверг в Украине дожди с грозами и жара

Практически на всей территории страны сохранится теплая воздушная масса. Вместе с тем и кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в Карпатах, местами сильные, лишь в Приазовье без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 24-29 жарких градусов.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода в Киеве небо будет покрыто облаками. Ночью ожидается дождь c грозой. Утром - без осадков. В середине дня дождь c грозой начнется снова и будет идти до самого вечера. Температура воздуха ночью составит 17-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 26-28 жарких градусов.

На западе Украины кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-29 градусов.

На севере страны в четверг также кратковременный дождь, местами гроза. Ночная температура воздуха ночью составит 14-19 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 22 до 29 градусов со знаком плюс.

В центре Украины кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов.

На востоке страны сегодня кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 24-30 градусов.

На юге Украины местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 25-30 градусов.

В Крыму сегодня также местами кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 24-30 градусов.

Народный прогноз : В этот день почитается память мученика Ермия. С прежних времен дошла традиция на Ермия варить варенье из черной смородины. Также в этот день почитается память преподобной Макрины (Макриды). В народе говорили, что осень по Макриде надо смотреть, если 19 июля дождь, то и осень будет дождливой: "Макрида мокра - и осень мокра".