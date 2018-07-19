15:13 19.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы продолжают игнорировать вакцинацию

Несмотря на все усилия медиков, многие до сих пор игнорируют вакцинацию, из-за чего болеют смертельными болезнями.

Украинцы продолжают игнорировать вакцинацию

Как передает "Украинская правда" со ссылкой на Центр общественного здоровья МОЗ Украины, за 28-ю неделю 2018 года корью заболело 855 человек - 365 взрослых и 490 детей. Больше всего людей заболело корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях.

В Минздраве отметили, что корь - опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельному исходу. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска, защитить от болезни может только вакцинация.

Как сообщал "УРА-Информ", на прошлой неделе в Запорожской области зафиксировали пятый с начала года летальный случай от еще одной опасной болезни - ботулизма. Вероятный источник ботулизма в данном случае - некачественная вяленая рыба домашнего приготовления.

Ботулизм - острая инфекционная болезнь, которая сейчас встречается редко, но может иметь летальный исход. Ее возбудителем являются бактерии, которые содержатся в пище и на поверхности почвы и выделяют токсины, приводящие к нервному паралича. В Министерстве здравоохранения отмечают, что сейчас в Украине есть сыворотки от ботулизма.


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