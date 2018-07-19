Стала известна причина отравления людей во львовском кафе

Причиной массового отравления посетителей кафе Tomash Kebab во Львове стал сальмонеллез. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Отмечается, что такое решение огласили после полного бактериологического обследования пациентов, которые выписались из больниц.
В ведомстве рассказали, что на данный момент госпитализированными остаются 16 человек.
Добавим, что ранее в фаст-фуде в центре Львова отравились девять человек. Все пострадавшие питались в заведении Tоmash Kebab, который расположен на улице Кулиша. Позже число пострадавших возросло до 29, из них один несовершеннолетний.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", причиной массового отравления в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области, вероятней всего стала инфекция сальмонеллез. В детском лагере "Ястребок" в Донецкой области произошло массовое отравление. По состоянию на 18 июля с пищевым отравлением госпитализированы 84 человека, в том числе 68 детей.