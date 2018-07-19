Рыбалка отказался финансировать Радикальную партию, но продолжает от ее имени "работать" в Днепропетровской области

Об этом депутат сказал в интервью журналистам телеканала 1+1 (ТСН).

По словам Рыбалки, "выборы – это дорогое удовольствие", поэтому РПЛ, как и другие партии в Украине "финансируются из бюджета".

Вместе с тем, радикал проговорился, что ранее вкладывал личные финансы на партийные нужды в Днепропетровской области. От уточняющего вопроса журналистки Дарьи Счастливой "о какой сумме речь?, - Рыбалка убежал.

О том, что у Сергея Рыбалки напряженные отношения с лидером РПЛ Олегом Ляшко СМИ писали уже неоднократно. По мнению главы партии, Рыбалка дискредитирует всю его политическую силу своими бизнес-проблемами, торговлей в ОРДЛО и низкой депутатской эффективностью в целом.Возможно именно с этим и связана некая неопределенность будущего Рыбалки, который пока не понимает, в какую партию и за какие деньги его готовы будут взять в следующем парламентском сезоне.

Вместе с тем, недавно СМИ написали о том, что радикал начал финансировать нардепа Виталия Куприя. Последний заявил о старте своей президентской кампании и уже подал завление о выходе из партии "УКРОП". В каком объеме Рыбалка оказывает финансовую поддержку Куприю – пока не известно.

Параллельно же, радикал Рыбалка пока продолжает пиариться и под флагом Радикальной партии. Буквально на днях, 18 июля, он отчитался о проведении в Днепре расширенного заседания районных и городских организаций РПЛ в Днепропетровской области. Заседанием руководил Рыбалка лично и даже утверждал кандидатов на должности глав партийных районных и городских организаций.

"Все мы знаем, что в ближайшее время стартует президентская кампания и, соответственно, выборы, непосредственно Олег Ляшко будет принимать в них участие. Также впереди еще и выборы в парламент. Мы не имеем право дать кому-то юридический повод для того, чтобы у партии возникли какие-то трудности или проблемы", - заявил Рыбалка во время заседания.

Двойная игра, подковерные договоренности и раскладывание яиц в разные корзины – всегда были свойственны украинским политикам. Рыбалки, сидя на стуле радикалов и финансируя при этом Куприя, видимо. решил действовать по принципу - где-то прогорит, но а где-то, да выгорит…