Rolex, офшоры Насирова, конверт-центр Леогейминг и Алена Дегрик: чем живет Евгений Шевцов — претендент на главного следователя ГБР

Накануне стало известно, что главой Первого управления организации досудебных расследований Главного бюро расследований (ГБР) уже завтра может стать 32-летний Шевцов Евгений Александрович, пишут Укрновости. Как и положено, все имущество у него записано на жену-миллионершу Алену Шевцову ( в девичестве Дегрик), а сам он, в прошлом обычный опер с Подольского ГУНП в г.Киев, гол как сокол, передает "Аргументум".

В его декларации за 2016 год указано, что зарплата его составляет всего 35 тыс. грн. Но при этом он владеет корпоративными правами ООО "Терра премиум групп" на сумму 7,3 млн грн.

Жена его – Алена Дегрик владеет ООО "Инвест Пей", ООО "Леогейминг" и ФК "Леогейминг Пей". Последние две названы в честь сына от экс-главы ГФС Романа Насирова – Лео.

Все имущество: две квартиры в Киеве, земельный участок в элитном поселке под Киевом, Range Rover, Mercedes-Benz GL 350 – тоже все на ней. У Шевцова только часы Rolex и ружье Merkel. О профессиональных качествах претендента говорить излишне — в правоохранительных органах он без году неделя, а это значит, что попасть на должность ему помогли либо деньги, либо связи – либо все вместе. В СМИ имеется информация, частично отвечающая на вопрос, откуда у обычного опера нашлись деньги на все эти предметы роскоши миллиардеров. Оказывается, Насиров на должности главы ГФС помог Дегрик отмыть через платежные системы и офшоры 120 млн долларов, за что последняя получила в среде обнальщиков прозвище "королева мойки".

Примечательно, что бизнес Алены Владимировна Дегрик тесно переплетается с сыном бывшего первого зама СБУ в г.Киеве и Киевской области Евгением Филимоновым, которого уволили за взятку, а при обыске дома обнаружили 2 млн долл. Помимо этого, Дегрик входит в близкий круг главы Нацбанка Смолия, о чем свидетельствуют ее регулярные публичные заявления в прессе в поддержку инициатив регулятора.

Вся эта информация осталась без внимания Внешней Конкурсной комиссии и Общественного совета Государственного бюро расследования, которые завтра вероятно объявят результаты "независимого конкурса", назвав Шевцова главным следователем ГБР.

Что ж, мы можем напомнить о том, чем знаменита Алена Дегрик в мельчайших подробностях.

Алену Дегрик знают, как бывшую подругу отстраненного от работы главы ГФС Романа Насирова, писал Дубинский.

Структуры под зонтиком "ЛеоГейминг" предоставляют услуги по приему и обработке платежей в адрес ряда он-лайн казино, наиболее известным из которых является букмекерская контора "Пари-Матч" господина Швиндлермана. "Согласно имеющемся в моем распоряжении постановления суда, ГПУ ведет следствие по статьям 205 (ч.2) и 209 (ч.3) криминального кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении А. Дегрик и ее партнеров по ряду компаний. По версии следствия, Алена Владимировна Дегрик совместно с Шевцовым (ее супругом, действующим сотрудником МВД) и рядом других лиц "создали механизм легализации доходов, полученных преступным путем при импорте электроннных товаров и услуг банковскими и финансовыми учреждениями", – объяснил Дубинский.

Если говорить проще, фигуранты расследования ГПУ организовали прием ставок для запрещенных в Украине систем он-лайн казино. При этом, как следует из материалов следствия, для операция по приобретению и выводу валюты из страны — использовали "Альфа-Банк Украина", который также является фигурантом расследования. Претензии к банку заключаются в том, что его должностные лица осуществляли незаконную покупку валюты в интересах Дегрик и Ко и ее последующий вывод за рубеж через цепочку фиктивных компаний. Одним словом, в работе Дегрик Шевцовой Саша Дубинский поверхностно, но разобрался.

Цена вопроса только по "Пари-Матч" — 2,5 млрд грн в год. По моим данным, "крышеванием" этой операции занимались как топ-менеджеры "Альфа-Банка Украина" (об этих операциях осведомлено все правление банка, но отвечает за них Владислава Гузенко) Вице-Президент, Директор по транзакционному бизнесу Альфа-Банка Украина, так и должностные лица Национального банка Украины — которые должны осуществлять контроль за валютными операциями банков, и проверять основания для покупки валюты. Которых, в данном случае, не просто не существует — Нацбанк своими разъяснениями в адрес "Украинской Национальной лотереи" сообщил, что деятельность он-лайн казино (азартных игр) запрещена. "Такое попустительское отношение чиновников НБУ к бизнесу Алены Дегрик с "Альфа-Банком" — может быть связано с родственными отношениями между Алена Дегрик и дочерью и.о. главы НБУ Якова Смолия: Дегрик и дочь Смолия – кумы", – отметил журналист.

Стоит напомнить, что Алена Владимировна Дегрик и дочь Смолия имеют множество совместных фото в соцсетях, кроме того, есть фотографии, на которых дочка главного НБУшника страны дарит подарки внебрачному сынишке Алены Дегрик и Романа Насирова.

Альфа-Банк и подругу Насирова Алену Дегрик обвинили в фиктивных валютных операциях для он-лайн казино.

Об активной вовлеченности руководства НБУ в фиктивные валютные операции и обеспечение деятельности он-лайн казино может говорить и тот факт, что ключевой банк для расчетов между платежными системами в схеме — банк "Центр" — имеет фиктивного владельца (гражданин Франции Хамед). Что явно не вяжется с заявлениями руководства НБУ о "прозрачности системы".

Я обратился с соответствующими вопросами в Нацбанк, Альфа-Банк Украина и к госпоже Дегрик и опубликую их позиции.

Это писал Александр Дубинский, информацию о чем свидетельствует его Фэйсбук.

Помимо всего прочего, как удалось выяснить журналистам, в прошлом одесситка Алена Дегрик Шевцова была главой "Молодых регионов" в Киеве. Странно, не правда ли, одесситка в Киеве глава молодежного крыла Хомутынника? Одним словом, есть над чем подумать.

К слову, всего на зачистку доброго имени Алены Дегрик Шевцовой было потрачено (по примерным подсчетам) чуть более 200 тысяч долларов. Следовательно, представьте психологическое состояние, предвкушение и тревогу автора пишущего это послание в массы.

Дальше — больше. "Город греха" Лас-Вегас, выросший в начале прошлого века в американской пустыне Мохаве, может в скором времени получить своего виртуального побратима.

Для этого не надо строить новых казино и игровых залов. Достаточно включить персональный компьютер и за несколько кликов "мышкой" погрузиться в захватывающий и рисковый мир азартных игр. Украинская бизнесвумен Алена Дегрик просто одержима идеей устроить казино в каждой квартире.

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров скрывал свои доходы среди финансовой пирамиды, состоящей из более 60-ти компаний. Согласно расследованию Александра Дубинского, на вершине пирамиды – ООО "Финансовая компания Грифон", учредителем и собственником которой в разное время были 30 других связанных компаний и физических лиц.

"Особое место в структуре "финансовой империи" Романа Насирова занимает Алена Шевцова (Дегрик), которая в 2014 году, будучи генеральным директором компании Leogaming LLC, стала обладательницей почетного звания "Человек года" в номинации "Интернет-сервис года". Именно Алена Шевцова была учредителем 14-ти компаний, через которые осуществлялись фиктивные операции и отмывались деньги" – отмечают журналисты.

Среди этих компании, в частности:

– ООО "Делта иевестмент груп"

– ООО "Лео Партнерс"

– ООО "Сало 2014"

– ООО "Дарт Вейдер"

– ООО "Комфицентр"

– ООО "Леогейминг"

– ООО "КФЦ-Украина"

– ООО "Денжионлайн".

Ранее, в январе 2017 года, Национальный банк по инициативе Насирова зарегистрировал новую внутригосударственную платежную систему "Лео".

"В свою очередь Алена Шевцова, а также Александр Самуленко, ранее занимавший должность директора ООО "Фаст Пей", являются учредителями ООО "Инвест Пей", которое владеет ООО "Финансовая компания Леогейминг Пей" – платежной организацией системы Романа Насирова "Лео". Известно, что уставной капитал "ФК Леогейминг Пей" составляет 7,2 млн грн", – отмечают журналисты.