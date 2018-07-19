07:45 19.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция задержала городского голову Сколе Львовской области

В городе Сколе Львовской области на взятке попался городской голова.

Полиция задержала городского голову Сколе Львовской области

В среду вечером, 18 июля, полиция задержала Владимира Москаля во время получения 68,7 тысяч гривен. Как сообщил на своей страничке в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, в славном городе Сколе работает такой себе Москаль, вместе с тем еще в марте 2018 он был осужден на 6,5 лет за взятку.

Апелляция по его делу все переносится и чиновник продолжает руководить городов. Чтобы не потерять навыки решил вновь взять неправомерную выгоду на этот раз в 68,7 тысяч гривен, - рассказал генпрокурор, добавив, что полиция и прокуратура оперативно задержала взяточника.

Напомним, накануне городской голова Чопа Валерий Самардак вышел под залог в размере 128 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Апелляционный суд Закарпатской области снизил сумму залога для арестованного за взятку Самардака, однако оставил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По решению суда Самардак должен был оставаться под стражей до 27 июля 2017 года, однако сумму залога снизили тогда была определена в размене миллиона гривен.


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