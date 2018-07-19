Меланья Трамп изменилась в лице после рукопожатия Путина - ВИДЕО

В Сети пользователи активно обсуждают выражение лица первой леди США Мелании Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиним и ее супруга Дональдом Трампом.
Так, на видео можно увидеть, как Мелания Трамп улыбнулась Владимиру Путину, глядя ему в глаза, но как только рукопожатие закончилось, отвернула голову в сторону и состроила гримасу.
По словам пользователей, первая леди США выглядела очень испуганной женщиной. В частности, сначала она расширяет глаза и качает головой, когда камера смотрит прямо на нее.
В настоящкк время множество комментаторов предложили свои версии гримасы на лице супруги американского президента:
"Похоже, она посмотрела в глаза злу".
"А мой еще ничего по сравнению с этим, - подумала Мелания".
"Мысли Мелании: "Хоть бы не забыть руки вымыть!".
"У Мелании вообще очень выразительное лицо,по нем видно, что этикет-этикетом, а руки она б уже бежала мыть".
"Руку не показали, наверное вытирает об пальто".
"Как будто чужой смотрит прямо в душу...".
"Она всегда такая".
"Выдохнула. Видимо реально с перепугу".
"Тихий ужас".
"А мне не понятно. Смутилась, может быть".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский президент Дональд Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным решил созвать закрытое совещание с членами Конгресса.