14:58 19.07.2018 | Общество | Новости
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Меланья Трамп изменилась в лице после рукопожатия Путина - ВИДЕО

В Сети пользователи активно обсуждают выражение лица первой леди США Мелании Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиним и ее супруга Дональдом Трампом. 

Меланья Трамп изменилась в лице после рукопожатия Путина - ВИДЕО

Так, на видео можно увидеть, как Мелания Трамп улыбнулась Владимиру Путину, глядя ему в глаза, но как только рукопожатие закончилось, отвернула голову в сторону и состроила гримасу.

По словам пользователей, первая леди США выглядела очень испуганной женщиной. В частности, сначала она расширяет глаза и качает головой, когда камера смотрит прямо на нее.

В настоящкк время множество комментаторов предложили свои версии гримасы на лице супруги американского президента:

"Похоже, она посмотрела в глаза злу".

"А мой еще ничего по сравнению с этим, - подумала Мелания".

"Мысли Мелании: "Хоть бы не забыть руки вымыть!".

"У Мелании вообще очень выразительное лицо,по нем видно, что этикет-этикетом, а руки она б уже бежала мыть".

"Руку не показали, наверное вытирает об пальто".

"Как будто чужой смотрит прямо в душу...".

"Она всегда такая".

"Выдохнула. Видимо реально с перепугу".

"Тихий ужас".

"А мне не понятно. Смутилась, может быть".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский президент Дональд Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным решил созвать закрытое совещание с членами Конгресса.


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