На Юге и Востоке Украины ожидается штормовое предупреждение - ФОТО

По информации Украинского гидрометцентра, объявлено штормовое предупреждение.

Так, сегодня днем в этой части областей ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, прогноз погоды по всей стране обещает быть дождливым, но солнечным до +29 градусов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в четверг, 19 июля, погода в основном не изменится. Практически на всей территории страны сохранится теплая воздушная масса. Вместе с тем и кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в Карпатах, местами сильные, лишь в Приазовье без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 24-29 жарких градусов.