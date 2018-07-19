10:39 19.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Юге и Востоке Украины ожидается штормовое предупреждение - ФОТО

Сегодня, 19 июля, в южных и восточных областях Украины синоптики предупреждают о сильных грозах и порывах ветра.

На Юге и Востоке Украины ожидается штормовое предупреждение - ФОТО

По информации Украинского гидрометцентра, объявлено штормовое предупреждение.

Так, сегодня днем в этой части областей ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, прогноз погоды по всей стране обещает быть дождливым, но солнечным до +29 градусов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в четверг, 19 июля, погода в основном не изменится. Практически на всей территории страны сохранится теплая воздушная масса. Вместе с тем и кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в Карпатах, местами сильные, лишь в Приазовье без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 24-29 жарких градусов.


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