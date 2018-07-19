22:33 19.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Денисова просит верховного комиссара ООН и генсека Совета Европы вмешаться в ситуацию с Сенцовым

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в четверг, 19 июля, обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций по правам человека Зейд Рааду аль Хуссейну, генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Янгланду и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович по организации визита их представителей в колонию, где содержится политзаключенный Олег Сенцов.

Денисова просит верховного комиссара ООН и генсека Совета Европы вмешаться в ситуацию с Сенцовым

Как написала Денисова на своей страничке в Facebook, она просит проверить информацию о состоянии Сенцова, которую сегодня ей предоставил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе.

Олега вывозили из колонии в больницу Лабытнанги, где врачи собирались кормить его принудительно. Что значит, со слов адвоката, заливать энтерально большие стаканы питательной смеси. Олег отказался, но пошел с ними на компромисс и теперь употребляет, как говорит адвокат со слов Олега, 3-4 ложки питательной смеси днем, - сообщила Денисова.

Динзе также сообщил, что Сенцов путается в датах. У него недавно был второй кризис, однако он не может сказать, когда.

Призываю все международные правозащитные институции обратиться к президенту РФ с требованием срочно принять решение об освобождении Олега Сенцова и всех пленников Кремля, - написала Денисова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ,19 июля, Сенцова в колонии Лабытнанги посетил адвокат Дмитрий Динзе. Он сообщил, что состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось.


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