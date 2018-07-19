Дания поможет Украине разминировать Донбасс

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По словам Чечеткина, в результате агрессии Российской Федерации против Украины значительная часть Донецкой и Луганской областей была загрязнена взрывоопасными предметами и основной задачей ГСЧС является обезвреживание этих боеприпасов.

В частности, в ходе встречи было подписано совместное заявление о намерениях между ГСЧС и Датской группой по разминированию.

По словам главы программы Датской группы по разминированию Генри Лича, подписание Декларации станет новым этапом мобилизации ресурсов для поддержки ГСЧС в их работе на Донбассе.

Напомним, ранее "УРА-Информ" сообщал, что пиротехники ГСЧС с начала года изъяли более 34 тыс. боеприпасов.