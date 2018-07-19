12:18 19.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Биометрический контроль на границе с Украиной прошли тысячи россиян

С начала установки биометрического контроля в текущем году на границах Украины, было зарезервировано более 240 тыс. россиян. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Биометрический контроль на границе с Украиной прошли тысячи россиян

По словам главы ведомства, подконтрольные ему пункты выполнили и внедрили в полном объеме задачи по внедрению безвиза со странами ЕС. Кроме того, с января 2018 года, ГПСУ также контролирует функционирование биометрического контроля иностранцев из стран риска, в частности, России, которые следуют в Украину.

За шесть месяцев биометрический контроль прошли 350 тысяч иностранцев, из них 240 тысяч ‑ граждане РФ.

Сейчас украинские пограничники патрулируют границу с Польшей и Молдовой, в данное время идет подготовка к совместному патрулированию со Словакией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Закарпатье и Волыни пограничными службами были зафиксированны контрабандисты, которые оставили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, скрываясь от правоохранителей.


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