Биометрический контроль на границе с Украиной прошли тысячи россиян

По словам главы ведомства, подконтрольные ему пункты выполнили и внедрили в полном объеме задачи по внедрению безвиза со странами ЕС. Кроме того, с января 2018 года, ГПСУ также контролирует функционирование биометрического контроля иностранцев из стран риска, в частности, России, которые следуют в Украину.

За шесть месяцев биометрический контроль прошли 350 тысяч иностранцев, из них 240 тысяч ‑ граждане РФ.

Сейчас украинские пограничники патрулируют границу с Польшей и Молдовой, в данное время идет подготовка к совместному патрулированию со Словакией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Закарпатье и Волыни пограничными службами были зафиксированны контрабандисты, которые оставили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, скрываясь от правоохранителей.